Резніков анонсував серйозні зміни в роботі ТЦК: чого очікувати восени

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що всередині осені влада вийде на більш серйозну цифровізацію Територіальних центрів комплектації.

Про це Резніков повідомив на Міжнародному ветеранському форумі у вівторок, 22 серпня.

За його словами, це дасть змогу автоматично обмінюватися інформацією від реєстрів Міністерств.

"Десь на середину осені ми оцінюємо, що вийдемо на більш серйозну цифровізацію Центрів комплектації, колишніх військкоматів. Сьогодні ми на стадії підписання спільних наказів з іншими відомствами про взаємний обмін інформацією", - сказав Резніков на Міжнародному ветеранському форумі у вівторок.

Резніков додав, що внаслідок змін у ТЦК кожен громадянин матиме менше приводів ходити коридорами, йтиметься лише про випадки, коли безпосередньо необхідно там з'явитися.

Нагадаємо, ТЦК створюють мобілізаційний резерв в Україні і збирають та оновлюють дані про усіх чоловіків за місцем проживання.

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