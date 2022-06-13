Резніков і Залужний зустрілися із пані послом США: говорили про постачання зброї

Резніков і Залужний зустрілися із пані послом США: говорили про постачання зброї

Міністр оборони України Олексій Резніков та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрілися із пані послом США Бріджит Брінк.

Українські військові керівники із пані послом США обговорили подальше постачання Україні західної зброї.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Міністр зазначив, що зустріч із пані послом США відбулася напередодні чергового засідання Координаційно-дорадчої групи допомоги Україні у форматі "Рамштайн".

Фото: Олексій Резніков / Facebook

Разом із головнокомандувачем Валерієм Залужним провели продуктивну зустріч із пані послом США . Ми обговорили підготовку до наступного засідання у форматі "Рамштайн" та умови темпів постачання необхідної зброї . Впевнений у подальшій плідній співпраці", - написав Резніков.

Together with Commander-in-Chief of #UAarmy Valerii Zaluzhnyi had a productive meeting with @USAmbKyiv. We discussed the preparation for the next #Ramstein & modalities of maintaining the pace of supply of necessary weapons to . Confident in further fruitful cooperation pic.twitter.com/L9zf3oVj2Z — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 13, 2022

Нагадаємо, н а "Рамштайні-3" країни визначатимуться, хто і яку зброю постачатиме Україні.

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