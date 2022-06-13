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Резніков і Залужний зустрілися із пані послом США: говорили про постачання зброї

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Резніков і Залужний зустрілися із пані послом США: говорили про постачання зброї

Фото: Олексій Резніков / Facebook

Міністр оборони України Олексій Резніков та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрілися із пані послом США Бріджит Брінк.

Українські військові керівники із пані послом США обговорили подальше постачання Україні західної зброї

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Міністр зазначив, що зустріч із пані послом США відбулася напередодні чергового засідання Координаційно-дорадчої групи допомоги Україні у форматі "Рамштайн".

© Олексій Резніков / Facebook
Фото: Олексій Резніков / Facebook

Разом із головнокомандувачем Валерієм Залужним провели продуктивну зустріч із пані послом США. Ми обговорили підготовку до наступного засідання у форматі "Рамштайн" та умови темпів постачання необхідної зброї. Впевнений у подальшій плідній співпраці", - написав Резніков.

Нагадаємо, на "Рамштайні-3" країни визначатимуться, хто і яку зброю постачатиме Україні.

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