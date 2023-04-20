Резніков напередодні "Рамштайну" нагадав про сучасні винищувачі: "Я бачив, як неможливе стає можливим"

За його словами, пріоритет - захист українського неба.

Міністр оборони України Олексій Резніков напередодні чергового "Рамштайну" нагадав українським союзникам про необхідність сучасних винищувачів. Адже головний пріоритет України - це швидке створення багаторівневої протиповітряної оборони.

Про це очільник міністерства написав у своєму Twitter.

За його словами, отримані системи ППО Patriots, IRIS-T, NASAMS, а також винищувачі МіГ-29 допоможуть Україні у захисті неба. Втім, це не останні кроки у створенні надійної ППО.

"Враховуючи варварську тактику Кремля, нам потрібні винищувачі типу НАТО. Ми часто чули "ні, це неможливо". Але я на власні очі бачив, як неможливе стає можливим", - наголосив Резніков.

Він подякував союзникам за допомогу, яка дозволила українцям взимку зберегти світло та тепло в домівках.

Нагадаємо, 21 квітня на військово-повітряній базі у Німеччині відбудеться 11 засідання Контактної групи з питань оборони України формату "Рамштайн". Він об’єднує понад 50 країн світу. Очолить особисту зустріч Контактної групи з оборони України очільник Міноборони США Ллойд Остін.

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