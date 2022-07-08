Резніков назвав кількість захисників України, зокрема мобілізованих

Голова Міноборони України Олексій Резніков повідомив, що на сьогодні діяльність сектору безпеки й оборони забезпечують близько мільйона осіб у різних структурах.

Зокрема, до ЗСУ мобілізовані 700 тис. людей.

Про це міністр сказав на конференції "Будуємо разом" 8 липня, повідомляє Forbes.

"Мобілізовані до ЗСУ – до 700 тис. осіб, прикордонники – до 60 тис., Нацгвардія – до 90 тис., Національна поліція – до 100 тис. У нас сьогодні понад один мільйон людей у формі забезпечують діяльність сектору безпеки й оборони", – розповів Резніков.

Він додав, що така кількість військових також створює можливості для бізнесу.

Крім того, за словами міністра, приватні підприємства можуть стати базами з відновлення озброєння НАТО, яке завозиться до України. Зокрема, виготовляти запчастини, стволи для гаубиць, кулемети, автомати, пістолети, набої, порох, капсулі, гільзи тощо.

Нагадаємо, за словами військового експерта Олега Жданова, в Росії залишається ще 17 млн безумовного резерву – військовозобов’язані. Але й їх не так легко буде кинути на війну проти України, адже їм буде нічим та ні на чому воювати.

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