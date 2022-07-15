Резніков назвав місяць, коли Україна зазнала найбільших втрат у війні, та пояснив чому

Від початку повномасштабної війни українська армія зазнала найбільше втрат у бойових діях у травні.

Як пояснив міністр оборони Олексій Резніков, у травні ворог мав найбільшу за усі місяці війни перевагу, особливо на Донбаському напрямку. Тоді вони використовували до тисячі артилерійських снарядів за годину.

Про це заявив очільни Міноборони України Олексій Резніков в інтерв'ю BBC.

"Це був шалений тиск, а у нас не було можливості їм відповідати: у нас не було стільки патронів. У травні дійсно до ста хлопців, на жаль, гинули, і до 300-400 були поранені", - заявив він.

Однак, як підкреслив Резніков, картина по полі бою змінилася, як до України прибули гаубиці М777, М109, "Цезарі", Panzerhaubitze. За його словами, що після поставки озброєння від західних партнерів контрбатарейна боротьба відразу знизила інтенсивність вогню.

"А як приїхали всім відомі HIMARS - то, ви знаєте, коли ми точно, дуже чітко попадаємо у їхні склади й командні центри, - це починає змінювати картину бою дуже суттєво. І я маю надію на додаткові HIMARS, додаткові М-270 MLRS, які вже три заїхали і будуть ще від наших партнерів", - заявив Резніков.

Раніше міністр оборони заявив про очікування, що ЗСУ почнуть контрнаступальну кампанію цього року. Він також сподівається на отримання більшої кількості систем великої дальності, зокрема HIMARS.

Небойові буряти: чому чоловіки масово не хочуть їхати на війну - Раджана Дугарова в ТСН

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.