Резніков назвав важливий аргумент щодо запрошення України до НАТО

Міністр оборони відзначив, що Україна знищує росіян натівською зброєю.
Україну можна запросити до НАТО, зокрема, тому, що українські військові єдині в світі, хто має бойовий досвід у стримуванні російської армії.
Про це в інтерв’ю Financial Times розповів міністр оборони України Олексій Резніков.
За його словами, українські військові першими у світі почали знищувати російських окупантів західною зброєю.
"Україна була єдиною країною в світі, яка мала бойовий досвід стримування росіян і почала бити їх зброєю НАТО. Який ще аргумент потрібен для того, щоб запросити Україну до НАТО?", - відзначив Резніков.
Нагадаємо, що Литва придбала для України дві установки NASAMS.
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