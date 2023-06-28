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Резніков назвав важливий аргумент щодо запрошення України до НАТО

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Резніков назвав важливий аргумент щодо запрошення України до НАТО

Олексій Резніков висловився про вступ України до НАТО / Фото: Getty Images

Міністр оборони відзначив, що Україна знищує росіян натівською зброєю.

Україну можна запросити до НАТО, зокрема, тому, що українські військові єдині в світі, хто має бойовий досвід у стримуванні російської армії.

Про це в інтерв’ю Financial Times розповів міністр оборони України Олексій Резніков.

За його словами, українські військові першими у світі почали знищувати російських окупантів західною зброєю.

"Україна була єдиною країною в світі, яка мала бойовий досвід стримування росіян і почала бити їх зброєю НАТО. Який ще аргумент потрібен для того, щоб запросити Україну до НАТО?", - відзначив Резніков.

Нагадаємо, що Литва придбала для України дві установки NASAMS.

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Дата публікації
Перегляди
304
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