Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Резніков назвав ймовірну дату нового наступу Росії: "Україна потребує більше зброї"

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
Перегляди
195
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Резніков назвав ймовірну дату нового наступу Росії: "Україна потребує більше зброї"

Фото: Associated Press

Напрямками нового наступу, можливо, стануть південь та схід.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Росія може спробувати піти у новий наступ на Україну близько 24 лютого. Він закликав країни НАТО надати Україні більше озброєння.

"Ми не можемо втрачати ініціативу… Думаємо, що, враховуючи те, що вони живуть символізмом, вони можуть щось спробувати навколо 24 лютого", - сказав Резніков в інтерв’ю французькому каналу BFMTV.

Міністр оборони припустив, що напрямками нового наступу можливо стануть південь та схід. Резніков зазначив, що Україна не недооцінює свого ворога, оскільки Росія, можливо, мобілізувала близько пів мільйона громадян.

"Офіційно заявляли про 300 тисяч, але коли ми бачимо війська на кордонах, то, за нашими оцінками, це значно більше... Ми говоримо нашим партнерам, що ми теж повинні бути готові якнайшвидше. Тому потрібна зброя для стримування ворога, адже все на війні вирішує ініціатива", - сказав він.

Резніков також наголосив на необхідності швидкого оснащення України "повітряними засобами" та закликав розпочати навчання українських пілотів на літаках, які, ймовірно, постачатимуть країни-союзниці.

Нагадаємо, що аналітики американського Інституту вивчення війни вважають російський наступ неминучим. Ймовірно, ворог готується до активізації на сході України, зокрема в Луганській області. Статися це може у найближчі місяці.

Мапа війни на 1 лютого: росіяни безуспішно штурмують Донеччину

Мапа війни на 1 лютого: росіяни безуспішно штурмують Донеччину

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
195
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація