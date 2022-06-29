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Резніков обговорив із очільником Пентагону військову допомогу Україні від НАТО

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Резніков обговорив із очільником Пентагону військову допомогу Україні від НАТО

Фото: Associated Press

Керівники міністерств оборони обговорили черговий пакет військової допомоги для України від країн-членів НАТО.

Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з очільником Пентагону Ллойдом Остіном, в ході якої обговорили черговий пакет військової допомоги для України від країн-членів НАТО. 

Про це Резніков повідомив у Twitter.

"Напередодні Саміту НАТО у мене була телефонна розмова з моїм другом главою Пентагону Ллойдом Остіном III. Він підтвердив рішучу підтримку НАТО в боротьбі України за свободу та незалежність", - написав Резніков.

Керівники також обговорили ще один пакет військової допомоги Україні від країн-членів Альянсу.

"Далі буде", - написав міністр.

Напередодні Резніков повідомив, що завод "байрактарів" найближчим часом зосередиться на потребах ЗСУ.

Нагадаємо, Резніков розповів, яку іноземну зброю вже опанували та вивчають ЗСУ.

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