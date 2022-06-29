Резніков обговорив із очільником Пентагону військову допомогу Україні від НАТО

Керівники міністерств оборони обговорили черговий пакет військової допомоги для України від країн-членів НАТО.

Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з очільником Пентагону Ллойдом Остіном, в ході якої обговорили черговий пакет військової допомоги для України від країн-членів НАТО.

Про це Резніков повідомив у Twitter.

"Напередодні Саміту НАТО у мене була телефонна розмова з моїм другом главою Пентагону Ллойдом Остіном III. Він підтвердив рішучу підтримку НАТО в боротьбі України за свободу та незалежність", - написав Резніков.

Керівники також обговорили ще один пакет військової допомоги Україні від країн-членів Альянсу.

"Далі буде", - написав міністр.

On the eve of the #NATOSummit I had a call with my friend @SecDef Lloyd Austin III. He reaffirmed strong support of the @NATO of Ukraine struggle for freedom & independence. We also discussed another package of military aid to from the Alliance member states. To be continue pic.twitter.com/L0stXBWG5x — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 29, 2022

Напередодні Резніков повідомив, що завод "байрактарів" найближчим часом зосередиться на потребах ЗСУ.

Нагадаємо, Резніков розповів, яку іноземну зброю вже опанували та вивчають ЗСУ.

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