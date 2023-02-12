Резніков оцінив можливості РФ атакувати Одесу з моря у разі нового наступу

Українські воїни позбавили російських окупантів панування в Чорному морі. Станом на зараз підійти з моря до Одеси в росіян немає жодного шансу.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час пресконференції в Одесі, повідомляє ВМС ЗСУ.

"Для того, щоб був ризик захоплення Одеси та регіону загалом, Росії треба мати панування на Чорному морі. Але ми позбавили їх цієї можливості. В тому числі після успішного застосування наших, українських "Нептунів", коли за відомою всім адресою крейсер "Москва" пішов на дно. Плюс несуть службу протикорабельні комплекси "Гарпун", тому підійти з моря до Одеси в них я не бачу жодного шансу", — відповів на запитання про потенційні ризики для південних регіонів України від можливого масштабного контрнаступу РФ Резніков.

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За його словами, підійти суходолом в окупантів не вийшло ще минулого разу, а наразі завдяки захисникам України росіяни відкинуті на лівий берег Дніпра, що сам по собі зі зруйнованими мостами та переправами є потужним природним захисним бар’єром.

Водночас, на лівобережних територіях півдня України наразі ситуація більш напружена.

"Що стосується лівобережних територій півдня України, там угруповання ворога має можливість поповнення і озброєнням, і технікою, і людьми, тому там, звісно, ситуація більш напружена", — додав голова Міноборони.

Нагадаємо, начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк прокоментувала заяви російських пропагандистів, які погрожують, що захоплять всю територію півдня, а потім буде "битва за Одесу". За її словами, у можливість захоплення Одеси та півдня росіянами вже не вірять навіть найбільш упереджені адепти "руского міра".

Як заявляв військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, в окупантів немає шансів висадити десант ні в Одесі, ні в області. Серед причин – недостатній потенціал флоту, наявність в України комплексів "Нептун" та "Гарпун", а також неможливість авіапідтримки десанту.

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