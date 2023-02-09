Резніков оцінив шанси Росії захопити Одесу: сценарії з моря і на суші

Міністр нагадав, що країна-агресорка втратила домінування в Чорному морі після затоплення крейсера "Москва".

Міністр оборони України Олексій Резніков запевнив, що російські війська не зможуть захопити Одесу ні з моря, ні на суші.

Про це Резніков розповів на брифінгу 9 лютого.

Очільник Міноборони зауважив, що Росія втратила домінування в Чорному морі, необхідне для захоплення Одеси.

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"Для того, щоб захопити Одесу, їм потрібно домінувати у Чорному морі, а ми позбавили їх такої можливості. Після застосування наших українських "Нептунів" крейсер "Москва" пішов за відомою всім адресою. Підійти з моря до Одеси не бачу жодного шансу", – пояснив Резніков.

Щоб зайти до Одеси по суші, то, за словами міністра, ворогу треба перейти річку Дніпро, а також пройти Херсон та Миколаїв. Окупанти вже робили таку спробу, але вона не увінчалася успіхом.

"Завдяки мужності та обороні миколаївців минулого разу їм (росіянам – ред.) це не вдалося. У Херсоні їх уже нема. Природним захистом залишається річка Дніпро із зруйнованими мостами та переправою", – сказав Резніков.

Нагадаємо, напередодні військово-політичний оглядач Олександр Коваленко запевнив, що в окупантів немає шансів висадити десант ні в Одесі, ні в області. Серед причин – недостатній потенціал флоту, наявність в України комплексів "Нептун" та "Гарпун", а також неможливість авіапідтримки десанту.

Додамо, 8 лютого член Комітету ВР з питань нацбезпеки Федір Веніславський повідомив про загрозу великого наступу РФ на Східному та Південному напрямках. На інших напрямках така загроза відсутня.

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