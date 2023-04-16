Резніков оцінив ймовірність застосування Росією ядерної зброї у війні

Український міністр оборони сумнівається, що Кремль переступить останню “червону лінію”.
У війні проти України російська армія руйнує цивільну інфраструктуру, поводиться з мирними жителями, як із ворогами, та використовує ракети, які падають на сусідні країни. Але на застосування ядерної зброї Москва навряд чи наважиться з кількох причин.
Так відповів міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю іспанському виданню La Razon на запитання, чи існує страх ядерного удару.
“Я вважаю, що ядерна загроза - це блеф. З технічної точки зору востаннє випробування ядерної зброї було проведено в Казахстані в 1998 році. Повторюю: 1998 рік. Який стан цього атомного арсеналу?” - заявив український міністр, висловивши сумнів у технічній спроможності РФ здійснити таку погрозу.
Окрім того він наголосив, що у разі застосування Росією ядерної зброї від неї відвернуться навіть ті великі країни, які досі підтримують з неї стосунки.
“Китай та Індія надіслали Кремлю чітке застереження проти використання ядерної зброї. Це остання червона лінія в світі. І де б вони її використали? Море, гори, міста, перша лінія?”- наголосив Резніков.
Нагадаємо, раніше ексрадник Офісу президента Олексій Арестович назвав умову, за якої президент держави-агресорки Володимир Путін може наважитися на застосування ядерної зброї.
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