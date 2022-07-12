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Резніков після розмови з міністеркою оборони Німеччини анонсував "хороші новини"

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Резніков після розмови з міністеркою оборони Німеччини анонсував "хороші новини"

Фото: Associated Press

Міністри обговорили постачання озброєння до України.

Міністр оборони Олексій Резніков провів телефонну розмову з очільнмцею оборонного відомства Німеччини Крістін Ламбрехт. 

Про це Олексій Резніков написав у Twitter. 

"У мене була плідна зустріч з моєю колегою Крістін Ламбрехт. Ми обговорили надання Німеччиною озброєння Україні, яке посилить нашу обороноздатність. Дякуємо нашим партнерам за непохитну відданість підтримці України. Чекаємо на хороші новини найближчим часом", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, голова комітету оборони в Бундестазі закликала Шольца збільшити постачання зброї Україні.

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