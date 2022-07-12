Резніков після розмови з міністеркою оборони Німеччини анонсував "хороші новини"

Міністр оборони Олексій Резніков провів телефонну розмову з очільнмцею оборонного відомства Німеччини Крістін Ламбрехт.

Про це Олексій Резніков написав у Twitter.

"У мене була плідна зустріч з моєю колегою Крістін Ламбрехт. Ми обговорили надання Німеччиною озброєння Україні, яке посилить нашу обороноздатність. Дякуємо нашим партнерам за непохитну відданість підтримці України. Чекаємо на хороші новини найближчим часом", - йдеться у дописі.

I had a fruitful VTC meeting with my colleague DefMin Christine Lambrecht.We discussed the provision of armament to that will strengthen our defence capabilities. Thanks to our partners for the steadfast commitment to support .We’re waiting for good news soon pic.twitter.com/l90tCu8KXs — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 12, 2022

Нагадаємо, голова комітету оборони в Бундестазі закликала Шольца збільшити постачання зброї Україні.

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