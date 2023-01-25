Резніков після розмови з очільником Пентагона пообіцяв "ще більше хороших новин"

США і надалі підтримуватимуть ЗСУ.
Міністр оборони України Олексій Резніков у середу, 25 січня, поспілкувався з очільником Пентагона Ллойдом Остіном. Український міністр пообіцяв "ще більше хороших новин".
Про це Резніков написав у Twitter.
"Поспілкувався з Ллойдом Остіном. Обговорили результати "Рамштайну" та подальшу підтримку української армії, зокрема постачання танків і технічне обслуговування нового озброєння. Незабаром буде оголошено більше хороших новин. Маємо повну довіру та міцну підтримку", - написав Резніков.
Had a call with @SecDef Lloyd James Austin III— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 25, 2023
Discussed the results of #Ramstein 8, further strengthening of #UAarmy, including tanks supplies&maintenance of the new armament.
More good news to be announced soon.
We have full trust&strong support of
Together until victory! pic.twitter.com/XaoRv1EGVn
Нагадаємо, президент США Джо Байден у середу, 25 січня, виступив із заявою про підтримку України у війні проти російських окупантів.
Під час цього він оголосив про передавання Україні 31 танка Abrams.
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