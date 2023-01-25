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Резніков після розмови з очільником Пентагона пообіцяв "ще більше хороших новин"

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Резніков після розмови з очільником Пентагона пообіцяв "ще більше хороших новин"

Фото: Getty Images

США і надалі підтримуватимуть ЗСУ.

Міністр оборони України Олексій Резніков у середу, 25 січня, поспілкувався з очільником Пентагона Ллойдом Остіном. Український міністр пообіцяв "ще більше хороших новин".

Про це Резніков написав у Twitter. 

"Поспілкувався з Ллойдом Остіном. Обговорили результати "Рамштайну" та подальшу підтримку української армії, зокрема постачання танків і технічне обслуговування нового озброєння. Незабаром буде оголошено більше хороших новин. Маємо повну довіру та міцну підтримку", - написав Резніков.

Нагадаємо, президент США Джо Байден у середу, 25 січня, виступив із заявою про підтримку України у війні проти російських окупантів. 

Під час цього він оголосив про передавання Україні 31 танка Abrams.

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Дата публікації
Перегляди
1448
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