Резніков відзначив державними нагородами військових, які звільняли Київщину від окупантів (відео)

Міністр оборони України Олексій Резніков відзначив державними нагородами військовослужбовців, які звільняли Київську область від російських окупантів.

Із воїнами очільник Міноборони зустрівся у вщент зруйнованому загарбниками Мощуні Київської області. Резніков нагадав, що Мощун був у переліку населених пунктів, які армія РФ обов'язково мала взяти, аби вийти до Києва.

Про це повідомив керівник Міноборони на своїй сторінці у Facebook.

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"Сьогодні мав за честь відзначити наших Героїв, які також звільняли Київщину від московитської навали. Які продовжують боронити нашу землю, нашу Україну. Завдяки нашим воїнам, завдяки мужнім мешканцям села вони зазнали поразки. Вбивці і мародери не змогли втримати Мощун, не змогли просунутися далі. Отримавши важкі втрати, окупанти були вимушені тікати до Білорусі", - написав Резніков.

Олексій Резніков почесно нагородив українських військових, які звільняли Київщину від московитської навали

Голова Міністерства оборони запропонував змінити звання "Місто-герой" на "Місто героїв".

"Ви знаєте, я хотів би зробити дуже важливий акцент: найголовніші для нас - наші люди. І військові, і цивільні! Тому сьогодні ми змінимо деякі парадигми і замість застарілого "Місто-Герой" я б дуже хотів, аби всі говорили "Місто ГЕРОЇВ". Бо саме люди є найціннішим скарбом сучасної європейської України!" - зазначив очільник МО.

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