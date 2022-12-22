Резніков подякував США за новий пакет військової допомоги: "Це боротьба за життя"

Міністр наголосив, що це не різдвяні подарунки.
Український міністр оборони Олексій Резніков подякував Вашингтону за черговий пакет військової допомоги, який буде передано ЗСУ.
Повідмлення голови Міноборони з'явилося у його Twitter.
"Чергова американська військова допомога для української армії - це не різдвяні подарунки. Це те, що необхідне для роботи: у свята та будні, вдень і вночі, у сніг, дощ та спеку. Це боротьба за життя, свободу, прагнення до щастя", – наголосив Резніков.
Нагадаємо, 21 грудня Білий дім оголосив про виділення Україні до одного мільярда доларів військової допомоги. Туди увійшов і ЗРК Patriot.
Окрім ЗРК Patriot, Україна отримає, зокрема боєприпаси для HIMARS, ракети HARM, протипіхотні боєприпаси Claymore, 10 мінометів 120 мм і 10 тисяч снарядів до них тощо.
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