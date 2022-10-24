Резніков поговорив з міністрами Британії, Туреччини і Франції про звинувачення РФ щодо "брудної" бомби

Олексій Резніков наголосив, що Україна відкрита для будь-якої моніторингової місії.

Міністр оборони України Олексій Резніков у розмові з британським, турецьким і французьким колегами відповів на фейкові звинувачення Росії щодо "брудної бомби".

Про це міністр оборони написав у Twitter.

"Поспілкувався з міністром оборони Франції Себастьєном Лекорню, міністром оборони Британії Беном Воллесом і міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром. Колеги поінформували мене про переговори з міністром оборони РФ. Я відповів на всі фейкові звинувачення Росії. Це акт ядерного шантажу Росії. Хочу повторити: Україна відкрита для будь-якої моніторингової місії" - йдеться у дописі.

"Брудна бомба" – черговий фейк від РФ

Російські пропагандисти почали поширювати фейк, що нібито Україна виготовила "брудну бомбу" та готується її застосувати на своїй же території, щоб звинуватити РФ.

Міністр оборони РФ Шойгу почав обдзвонювати міністрів оборони НАТО із фейковими заявами про "брудну бомбу", серед яких – Велика Британія, Франція та Туреччина.

Міністри оборони Франції, Туреччини та Великої Британії не повірили Шойгу та закликали РФ до переговорів.

Керівник українського МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що росіяни часто звинувачують інших в тому, що планують зробити самі.

В Офісі президента наголосили, що так Росія готується виправдовувати геноцид українців.

Президент Зеленський прокоментував заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу про те, що Україна нібито виготовила "брудну бомбу". Зеленський наголосив, що ядерну зброю зброю у Європі може застосувати лише Росія.

Інститут вивчення війни вважаєа, що заявами про "брудну бомбу" Шойгу намагається загальмувати допомогу Україні та залякати Захід.

Міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що Росія намагається превентивно звинуватити у своєму злочині жертву агресії.

Читайте також: