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Резніков поговорив з міністром оборони Франції про озброєння для України

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Резніков поговорив з міністром оборони Франції про озброєння для України

Фото: Associated Press

Міністри оборони України та Франції провели телефонну розмову.

Йшлось про посилення обороноздатності української армії

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. 

Резніков наголосив, що він обговорив із своїм французьким колегою майбутнє засідання у форматі "Рамштайн". 

"У мене відбулася розмова з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню. Ми обговорили нові кроки щодо розвитку співпраці, спрямованої на посилення можливостей армії України. Необхідно створити місію ООН+ЄС для Запорізької АЕС", - написав міністр за підсумками переговорів.

Нагадаємо, у Німеччині 8 вересня відбудеться нове засідання у форматі "Рамштайн". На ньому обговорюватимуть війну в Україні та безпекові питання.

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