Резніков поговорив з міністром оборони Франції про озброєння для України

Міністри оборони України та Франції провели телефонну розмову.
Йшлось про посилення обороноздатності української армії.
Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
Резніков наголосив, що він обговорив із своїм французьким колегою майбутнє засідання у форматі "Рамштайн".
"У мене відбулася розмова з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню. Ми обговорили нові кроки щодо розвитку співпраці, спрямованої на посилення можливостей армії України. Необхідно створити місію ООН+ЄС для Запорізької АЕС", - написав міністр за підсумками переговорів.
I had a conversation with the Minister of the Armed Forces of , @SebLecornu . We discussed new steps to foster cooperation aimed at strengthening the capabilities of #UAarmy— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) September 6, 2022
A UN+EU mission for Zaporizhia NPP should be established.
We also compared notes ahead of #Ramstein 5
Нагадаємо, у Німеччині 8 вересня відбудеться нове засідання у форматі "Рамштайн". На ньому обговорюватимуть війну в Україні та безпекові питання.
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