Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Резніков повідомив, чи може Путін переконати Лукашенка вступити у війну проти України

Дата публікації
Перегляди
71к
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Резніков повідомив, чи може Путін переконати Лукашенка вступити у війну проти України

Фото: Associated Press

Бажання білорусів воювати в Україні немає.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, чи вступить Лукашенко у війну проти України на боці Путіна.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

На запитання: "Чи  може Путін переконати Лукашенка використати білоруську армію проти України і чи виконає білоруська армія такий наказ?", Резніков відповів: "Слово "переконати" – це не про стосунки Путіна і білорусів.

"Спробувати примусити – може. Аншлюс Білорусі фактично відбувся. Але мої спостереження за уже майже сім місяців говорять, що немає палкого бажання білорусів воювати в Україні, це зчитується керівництвом Білорусі", - вважає очільник Міноборони України.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 199-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також:

Напруга на кордоні: як українці на Волині готуються до можливого наступу з Білорусі

Напруга на кордоні: як українці на Волині готуються до можливого наступу з Білорусі

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
71к
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація