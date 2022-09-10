Резніков повідомив, чи може Путін переконати Лукашенка вступити у війну проти України

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, чи вступить Лукашенко у війну проти України на боці Путіна.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

На запитання: "Чи може Путін переконати Лукашенка використати білоруську армію проти України і чи виконає білоруська армія такий наказ?", Резніков відповів: "Слово "переконати" – це не про стосунки Путіна і білорусів.

"Спробувати примусити – може. Аншлюс Білорусі фактично відбувся. Але мої спостереження за уже майже сім місяців говорять, що немає палкого бажання білорусів воювати в Україні, це зчитується керівництвом Білорусі", - вважає очільник Міноборони України.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 199-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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