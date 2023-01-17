Резніков повідомив, скільки часу знадобиться для навчання українських військових користуванню ЗРК Patriot

Іноземні партнери, а саме, США планують навчити українських військових користуватися ЗРК Patriot за 10 тижнів.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Він також наголосив на тому, що успіхи ЗСУ на полі бою були би не можливими без суттєвої допомоги іноземних партнерів.

"Раніше ми навіть мріяти не могли про те, що нам дадуть, наприклад Patriot, вартість якого мільярд доларів, а підготовка, яка складає 10 місяців, — мінімальна. Сьогодні ж є рішення, що наших офіцерів підготують за 10 тижнів. Такі зобов’язання взяли на себе американські партнери", — сказав Резніков.

Він висловив думку, що 2023 рік стане для України переможним.

Нагадаємо, що перед своїм візитом до США прем’єр-міністр Нідерландів обговорив питання посилення української ППО із президентом України Володимиром Зеленським.

ЗРК Patriot: що відомо про передавання систем Україні

Наприкінці грудня 2022 року президент США Джо Байден оголосив про передавання їй ЗРК Patriot Україні для захисту від атак росіян. Це відбулося в межах чергового пакета військової допомоги від США.

У січні 2023-го очільник США говорив з німецьким канцлером, щоб Німеччина приєдналася до США у постачанні Україні додаткової батареї Patriot.

Також стало відомо, що Нідерланди передадуть Україні систему Patriot.