Резніков пояснив, чому Україні саме зараз необхідна ізраїльська система "Залізний купол"

Олексій Резніков наголосив на необхідності створення цілісної оборонної системи, яка б повністю закрила українське небо та збивала ворожі дрони.

Міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що саме зараз Україна потребує ізраїльську систему "Залізний купол", оскільки Росія продовжує свій терор і щодня атакує об'єкти критичної інфраструктури.

Про це Резніков розповів в інтерв'ю Fox News.

"Існує багато суперечок про те, чи підходить Україні "Залізний купол", чи – ні. Однак в одному можна бути впевненим на 100 відсотків – встановлення такої чи аналогічної системи протиповітряної оборони врятувало б життя багатьом людям та захистило б велику кількість інфраструктурних об'єктів", - зазначив він.

Міністр оборони також підкреслив, що "Залізний купол" допоміг би ефективно протидіяти дронам-камікадзе іранського виробництва.

"У перспективі дрони-камікадзе можуть застосовуватись проти Ізраїля та інших країн Європи – потрібно не дати країні-терористці такої можливості та продемонструвати, що ППО можуть збивати усі без винятку ворожі безпілотники", - наголосив міністр.

Як Ізраїль допомагає Україні

Ізраїль все ще утримується від військової допомоги Україні. Київ просив Ізраїль про надання систем протиповітряної оборони.

Президент Володимир Зеленський дорікнув Ізраїлю за відсутність допомоги Україні.

Проте за даними видання The New York Times, Ізраїль став допомагати Україні боротися з іранськими дронами – надаючи базові дані розвідки.

Міністр оборони Ізраїля Бенні Ганц і лідер опозиції Беньямін Нетаньягу висловили небажання змінювати політику щодо військової допомоги Україні.

Після розмови міністрів оборони України та Ізраїля стало відомо, що Ізраїль знову відмовився надавати озброєння Україні.

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