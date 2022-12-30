Резніков припустив, коли армія РФ зможе відновитися після втрат у війні

Західні розвідки підтверджують значні втрати техніки та живої сили “другої армії світу” у війні проти України.

Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що завдані російській армії втрати під час агресії в Україні дозволять їй відновитися не раніше, ніж через 5 років.

Таке припущення він висловив в інтерв'ю LB.ua.

“Розвідка НАТО визнає, що втрати росіян у танках, в артилерії, БМП, БТР, живій силі дуже значні. Регулярні війська Російської Федерації можуть відновитися через мінімум п’ять, а то й десять років. Ракетний потенціал – так само. Тому що це війна ресурсів”, – наголосив очільник оборонного відомства України.

За словами міністра, країни Заходу не лише зацікавлені в перемозі України на полі бою, але й у тому, щоб знизити потенціал Росії як агресора та головної загрози.

“Сьогодні Україна виконує функцію головної країни НАТО, яка знищує російську армію. І про те, що колись вона була “другою армією світу”, вже не говорять”, – наголосив Резніков.

Нагадаємо, станом на 29 грудня загальні бойові втрати серед особового складу ворога становили близько 104 560 осіб.

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