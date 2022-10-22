Резніков - про перспективи закриття Заходом неба над Україною: "Дуже амбітно дивляться на це завдання"

Втім, Повітряні сили не отримають всі системи та озброєння одразу, бо для цього потрібен час.

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що нові терористичні атака Росії стали каталізатором для Заходу. Партнер настільки вражені нещодавніми ударами окупантів по Україні, що вони якнайшвидше хочуть допомогти закрити українське небо.

Про це він сказав в ефірі спільного телемарафону.

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Він наголосив, що партнери України навіть не обговорюють питання "втоми від війни". Резніков зауважив, що Повітряні сили не отримають всі системи та озброєння одразу, бо для цього потрібен час.

"Наші вороги розпочали нову тактику терору, використовуючи крилаті та балістичні ракети, а також дрони, особливо іранського виробництва, проти цивільних об'єктів. І це вразило наших партнерів. Навпаки, ми оперативно обговорювали рішення, які зараз починаємо напрацьовувати із захисту українського неба. Але сьогодні партнери дуже амбітно дивляться на це завдання - допомогти закрити українське небо", - сказав міністр.

Нагадаємо, раніше Олексій Резніков потішив хорошим прогнозом і заявив, що за кілька місяців Україна суттєво посилить повітряну оборону. За його словами, уже на сьогодні Повітряні сили збивають приблизно 60% ворожих цілей.

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