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Резніков про воєнний злочин РФ в Оленівці: терористична держава має бути переможена на полі бою

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Резніков про воєнний злочин РФ в Оленівці: терористична держава має бути переможена на полі бою

Фото: Associated Press

Міністр оборони обстріл Росією колонії в Оленівці назвав українською Катинью.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявляє, що російська терористична держава має бути переможена на полі бою.

Про це глава оборонного відомства повідомив у мікроблозі Twitter.

"Обстріл Росією колонії в Оленівці - це українська Катинь. Катування і вбивства українських військовополонених - це порушення Женевських конвенцій. Росія - це непримиренна терористична держава, яка повинна бути переможена на полі битви", - наголосив Резніков.

Нагадаємо, 29 липня російські окупанти влаштували артобстріл 120-ї колонії в захопленій Оленівці, де вони в жахливих умовах утримують полонених українських військових та цивільних. Внаслідок атаки багато людей загинули та зазнали поранень. У цьому обстрілі загарбники звинуватили ЗСУ.

В колонії утримувалося багато бійців полку "Азов". Лідер Азовського руху Андрій Білецький оголосив, що на організаторів та виконавців цього злочину відкрито полювання.

З'явилися нові подробиці вбивства українських військовополонених в Оленівці 

З'явилися нові подробиці вбивства українських військовополонених в Оленівці 

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