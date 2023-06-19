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Резніков прокоментував чутки про ліквідацію Делімханова та розповів, що чекає на Росію

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Резніков прокоментував чутки про ліквідацію Делімханова та розповів, що чекає на Росію

Резніков спрогнозував розпад Росії / Фото: Associated Press

Український міністр переконаний, що на РФ чекає розпад.

Міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував інформацію про ліквідацію найближчого соратника Кадирова - Делімханова та зазначив, що йому про це нічого невідомо. Він додав, що його більше цікавить розпад Росії.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Настоящее время".

Резніков наголосив, що він не відстежував ситуацію щодо найближчого соратника Кадирова Делімханова.

"Зізнатися, ні. Я вже був у поїздці і не відстежував цю тему. Я бачив усе те, що бачили і ви в інфополі. Воно для мене не має жодного значення. Набагато симпатичніше для мене виглядають внутрішні розбірки в Росії. Я глибоко переконаний, що парад суверенітетів у Росії буде, і ми з вами його застанемо, і ви будете про це робити матеріали, і ви згадаєте нашу бесіду. Російська Федерація в тому вигляді, в якому вона зараз є, перестане існувати. Своя суб'єктність буде у Башкортостану, Татарстану, Дагестану тощо. Імперія розвалиться", - сказав він.

Нагадаємо, в Мережі з'явилася інформація про нібито ліквідацію в Запорізькій області Адама Делімханова, якого називають особистим "катом" голови Чечні.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
10к
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