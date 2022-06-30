Очільник Міноборони зауважив, що допомога Канади матиме вирішальне значення для здатності України протистояти агресору

Міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував рішення Канади щодо збільшення обсягів військової допомоги Україні.

Про це він написав у Twitter.

"Чудові новини з Канади. Важливе для ЗСУ повідомлення про подальше постачання важливих засобів – броньованих машин бойової підтримки та камер для дронів. Вирішальне значення для нашої здатності протистояти агресору", – написав він.

Нагадаємо, прем`єр Канади Джастін Трюдо оголосив про додаткове надання Україні 6 камер для безпілотників і про завершення переговорів про постачання Україні до 39 бойових броньованих машин підтримки.

Завдяки цій допомозі буде завершено розподіл 500 млн канадських доларів на військову підтримку України, що були передбачені у бюджеті на 2022 рік.

Більше “Хаймарсів”, ППО та інше: Байден оголосив про новий пакет військової допомоги для України

Читайте також: