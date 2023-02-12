Резніков провів телефонну розмову із очільником Пентагону Ллойдом Остіном: про що домовлялися

Міністр оборони України озвучив своєму американському колезі пріоритети для наступного саміту у форматі "Рамштайн".

У суботу, 11 лютого, міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з очільником Міністерства оборони США Ллойдом Остіном.

Про це він повідомив у своєму Twitter.

Під час розмови з очільником Пентагону, якого український міністр назвав своїм "великим другом та другом України", керівники оборонних відомств обговорили ситуацію на фронті та визначили пріоритети перед майбутньою зустріччю у форматі "Рамштайн" українських союзників та партнерів у протистоянні російській агресії.

“Сполучені Штати непохитно підтримують Україну. Усе це можливо завдяки нашим прозорим і надійним відносинам. Дякую США!” - написав Олексій Резніков.

Нагадаємо, під час телефонної розмови з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний подякував за надання засобів протиповітряної оборони, які мають велике значення для захисту від масованих ракетних атак Росії.

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