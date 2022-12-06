Резніков провів телефонну розмову з очільником Пентагону після чергової ракетної атаки РФ

Міністри обговорили подальше посилення української ППО
Голова Міністерства оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з керівником Пентагону Ллойдом Остіном.
Про це міністр повідомив у себе на сторінці в Twitter.
Резніков заявив, що під час розмови з американським колегою він обговорив подальші кроки, які країни спрямують на посилення української ППО. Резніков повідомив, що його розмова з очільником Міністерства оборони США відбулась одразу після чергового масованого ракетного удару Росії по українській цивільній інфраструктурі.
«Я хотів би висловити глибоку вдячність Ллойду Остіну, який щиро переживає за ситуацію в Україні ... Дякуємо США за постійну підтримку!» — написав міністр оборони України.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський розповів, що 5 грудня Росія випустила по Україні 70 ракет, більшість з яких вдалося збити.
Крім того, ми раніше інформували, шо в Міноборони РФ повідомили про наслідки авіаударів по військових аеродромах Дягілєво та Енгельс на території Росії.
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