Резніков: РФ збирає найманців по всьому світу і намагається штовхнути у війну білоруські війська

Резніков: РФ збирає найманців по всьому світу і намагається штовхнути у війну білоруські війська

За його словами, Росія має значно більше втрат, ніж визнає офіційно.

Російська Федерація збирає найманців по всьому світу та робить відчайдушні спроби штовхнути у пекло війни з Україною ще й білоруські війська.

Про це заявив у своєму звернення 21 березня міністр оборони України Олексій Резніков.

"Позиція нашої армії дуже чітка. Усі загарбники отримають жорстку відсіч, хто б і звідки б вони не були. Ми це повторювали неодноразово", - зауважив міністр.

За словами Резнікова, протягом 25 днів війни у російських регіонах поховали значно більше військових, ніж офіційно визнали свої втрати.

"У кремлі вже не знають, як пояснювати те, що відбувається. Брехня їм вже не допомагає, а правда лякає. Адже наші захисники і захисниці майже повністю знищили цілу низку російських танкових, десантно-штурмових, інженерних та інших підрозділів, які вважалися "елітними", разом з їхніми очільниками", - наголосив очільник Міноборони.

Від початку початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого, Україна збила майже сто літаків та 120 гелікоптерів, знищили майже 500 танків і півтори тисячі бойових броньованих машин армії Російської Федераці.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомляв, що Росія планує здійснити ще один етап наступу на Україну і намагається зібрати для цього живу силу зі всієї своєї території.

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