Резніков розповів, чи вистачить боєприпасів для відбиття нового наступу росіян

У Збройних сил України достатньо боєприпасів, щоб відбити наступ окупантів. Нові поставки обговорювалися під час дев'ятого "Рамштайну".

Про це очільник Міноборони Олексій Резніков розповів агентству "Укрінформ".

За його словами, в Україні давно організували постачання боєприпасів від країн НАТО як військово-технічну допомогу. Крім того, було укладено контракти на 2023 рік, щоб забезпечити системність такого постачання.

"Тому поставки є і поставки будуть", - наголосив Резніков.

Він додав, що під час війни завжди чогось не вистачає, але не можна сказати, що ситуація критична.

"Казати, що ситуація критична і нам не вистачить для того, щоб відбити навалу, – не можна. Ми готові до відбиття навали. Але що більше буде боєприпасу - то краще, і про це знають наші партнери. Про це ми сьогодні(14 лютого - ред.) також говорили на засіданні Рамштайну", - зазначив Резніков.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков поділився підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України. За його словами, він "дуже задоволений" результами.

Він додав, що протягом другого дня перемовин, 15 лютого, увагу акцентують на танках для України.

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