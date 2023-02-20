Резніков розповів, коли відбудеться наступне засідання у форматі "Рамштайн"

На авіабазі "Рамштайн" засідання відбудеться у квітні.
Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що наступне засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться всередині березня.
Про це повідомляє "Укрінформ".
За його словами, засідання може відбути в форматі онлайн.
"Я думаю, що річниця Рамштайну, який розпочався у квітні минулого року, напевно, й буде у Рамштайні, безпосередньо у цій військовій авіабазі. А в березні, я думаю, у мене буде можливість підключатися з Києва", - сказав Резніков.
Нагадаємо, дев'ятий саміт у форматі "Рамштайн" відбувся 14-15 лютого у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Західні союзники обговорили нові кроки з підтримки Збройних сил України і постачання зброї.
Також в Україні зміцниться "броньований кулак", який за кілька місяців зможе вирішувати завдання за задумом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
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