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Резніков розповів, коли відбудеться наступне засідання у форматі "Рамштайн"

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Резніков розповів, коли відбудеться наступне засідання у форматі "Рамштайн"

Фото: Associated Press

На авіабазі "Рамштайн" засідання відбудеться у квітні.

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що наступне засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться всередині березня. 

Про це повідомляє "Укрінформ".

За його словами, засідання може відбути в форматі онлайн. 

"Я думаю, що річниця Рамштайну, який розпочався у квітні минулого року, напевно, й буде у Рамштайні, безпосередньо у цій військовій авіабазі. А в березні, я думаю, у мене буде можливість підключатися з Києва", - сказав Резніков. 

Нагадаємо, дев'ятий саміт у форматі "Рамштайн" відбувся 14-15 лютого у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Західні союзники обговорили нові кроки з підтримки Збройних сил України і постачання зброї.

Також в Україні зміцниться "броньований кулак", який за кілька місяців зможе вирішувати завдання за задумом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

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Дата публікації
Перегляди
286
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