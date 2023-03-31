Резніков розповів послам ЄС, що потрібно Україні для ефективного контрнаступу

Резніков проінформував європейських лідерів про поточний стан ситуації на передовій, зокрема, на північному, східному та південному напрямках.

Міністр оборони України Олексій Резніков, 30 березня, під час зустрічі з делегацією комітету Євросоюзу з питань політики та безпеки наголосив, що ЗСУ для контрнаступу необхідні важка техніка та підготовка резервів.

Про це інформує Міністерство оборони України.

Зазначається, що Резніков проінформував європейських лідерів про поточний стан ситуації на передовій, зокрема, на північному, східному та південному напрямках.

"Щиро вдячний вашим країнам за системну підтримку і здійснену роботу. Завдяки постачанню західного озброєння ЗСУ мають успіхи на полі бою. Проте ми готуємось до контрнаступальної операції, тому Україні необхідні, насамперед, важка техніка та підготовлені резерви", - сказав Резніков.

Крім того, він нагадав про те, що Україна зацікавлена у проведенні тренувань українських військових на всіх рівнях: від індивідуальної підготовки солдата до колективних навчань підрозділів бригадного рівня.

"Я особисто переконався, що українські захисники і захисниці мають високий бойовий дух. З впевненістю кажу, що наші хлопці й дівчата готові продовжувати боротьбу за Україну", - додав міністр оборони.

За його словами, сьогодні питанню постачання зброї та її обліку приділяється дуже прискіплива увага в Міноборони та ЗСУ.

Резніков висловив сподівання, що Вільнюський саміт НАТО засвідчить, що Україна є не лише надійним партнером Альянсу, а й країною, яка добре вивчила російського агресора і вміє воювати проти нього. Посли всіх 27 країн-членів ЄС уперше за 400 днів повномасштабної війни відвідали . Україну.

Зазначимо, що в українські розвідці анонсований взимку "великий наступ" росіян назвали "пшиком". Окупанти агресорки РФ вивились нездатними до цього.

Збройні сили України готуються до масштабного контрнаступу на тлі збільшення постачання важкої західної техніки, зокрема танків Leopard і Challenger.

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