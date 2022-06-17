Резніков розповів про подальший розвиток війни в України і чим вона має закінчитися

Резніков розповів про подальший розвиток війни в України і чим вона має закінчитися

Першочерговим завданням ЗСУ є зупинення російських окупантів, адже путінські армійці нищать усе на територіях України, які їм вдається тимчасово захопити.

Аби зупинити дії російських злочинців в Україні, військовим потрібне швидке посилення за рахунок поставок артилерії, танків і бронетехніки, засобів ППО тощо.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков написав у Facebook.

За його словами, після цього завданням буде оперативний вихід на лінії розмежування та адміністративну межу станом на 24 лютого. Саме на цьому концентрується Україна.

"Нам не треба чужого. Ми захищаємо своє: життя наших людей, наші землі. Наша глобальна мета - деокупація і реінтеграція всіх територій України у міжнародно визнаних кордонах. Використовувати зброю для нападу на Росію чи захоплення її територій Україна не збирається. Ми не Росія. І наші партнери це розуміють. Ми звільняємо вільну Україну від російської навали. Від вбивць, мародерів і ґвалтівників", - зауважив голова Міноборони.

За словами Резнікова, увесь світ підтримує Україну в цьому. Неодноразово лідери країн наголошували на тому, що Росія має покинути нашу територію, вивести свої війська, а Україна - повернути всі свої території у міжнародно визнаних кордонах.

"Російські війська мають полишити територію України. І Крим, і Донеччину з Луганщиною. Про це йдеться в численних резолюціях Генеральної Асамблеї ООН. Подальша реінтеграція - одне з ключових і тендітних питань. Власне, люди вже висловили свою позицію у всіх містах, в тому числі тимчасово окупованих, відправляючи "асвабадітєлєй" за російським кораблем зрозумілою терористам мовою", - додав міністр оборони.

Резніков зауважив, що відновлення територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах, включно з незаконно окупованим Кримом, є пріоритетом європейської безпеки та повинно стати частиною стратегії вільного світу.

"Тоді будь-який агресор побачить, що намагатися досягати своїх цілей силою за рахунок інших - це помилка…Вже працюємо над практичним втіленням досягнутих домовленостей. Адже наші воїни потребують підтримки", - підсумував Резніков.

Раніше Резніков заявив, що західна зброя допоможе Україні повернути Крим і Донбас.

Читайте також: