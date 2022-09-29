Резніков розповів про результати роботи супутника, який придбав Фонд Притули за кошти українців

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів про результати роботи та допомогу ЗСУ "народного" супутника, який Фонд Сергія Притула влітку придбав за гроші, які українці збирали на Bayraktar.

Про це очільник Міноборони написав 29 вересня на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема він наголосив, що очікування від користування супутником для якісного підвищення спроможностей ЗСУ повністю справдилися. Знімки безпосередньо розшифровують та опрацьовують фахівці воєнною розвідки Міноборони, які пройшли відповідне навчання.

"Із зрозумілих причин не можу розкрити усіх подробиць, але тільки уявіть: за перші два дні роботи супутника було виявлено понад 60 одиниць бойової техніки, яку ворог намагався замаскувати у лісосмугах та за іншими перешкодами. Її виявили тому, що супутники ICEYE збирають інформацію за технологією Synthetic aperture radar (SAR). Зазначену техніку було б дуже складно або неможливо помітити засобами оптичних супутників. Натомість координати "схованого" були оперативно передані для нанесення вогневого ураження. Зокрема, у районі н.п. Хрещенівка та Українка на Херсонщині, а також поблизу Новоселівки на Донеччині", - зазначив міністр та додав, що тільки за ці два дні ворог втратив бронетехніки на більшу суму, ніж коштує весь проєкт з супутниками.

Резніков також назвав переваги, які надають супутники ICEYE. Серед яких, зокрема, по-перше, можливість комбінувати дані оптичних супутників від партнерів та дані SAR, що є особливо актуальними восени та взимку, коли погана погода, хмарність чи сніг, по-друге, моніторинг основних районів ведення бойових дій на півдні та сході. І по-третє, швидкість надходження відомостей від аналітиків до бойових підрозділів.

Нагадаємо, українці за лічені дні зібрали кошти на чотири "народних Байрактари", які дісталися ЗСУ абсолютно безкоштовно. А за 600 мільйонів гривень, які залишилися, благодійний фонд Сергія Притули придбав супутник. Він надав доступ до бази даних супутникових знімків компанії "Eceye" більше ніж на рік, що дозволяє військовим планувати оперативні операції.

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