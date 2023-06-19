Резніков розповів про свою обіцянку голові Пентагону щодо святкування у звільненому Криму 

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що він пообіцяв Ллойду Остіну 2024 року запросити міністрів оборони країн-союзниць на свою вечірку з нагоди дня народження, яка відбудеться у звільненому Криму.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Настоящее время".

"Ну, по-перше, я дружині обіцяв! Вона каже: "Дивись, розпис - це не весілля!" До того ж у нас були на весіллі друзі, той же Паша Казарін, кримчанин, тому в нас і перед ними вже зобов'язання є, що ми це зробимо в Криму. Але в нас ще є дискусія - це Ялта чи Феодосія, потрібно вибрати місце. Але це буде щось красиве, з видом, можливо, на Аю-Даг. У мене є якісь дитячі спогади, я в "Артеку" був свого часу, коли був школярем. Тому так, ми будемо святкувати там", - сказав він.

Резніков додав, що він пообіцяв голові Пентагону, що наступного року запросить міністрів оборони країн-союзниць на святкування до Криму.

"Я вам скажу, вчора Ллойд Остін, уже прощаючись, заздалегідь привітав мене з прийдешнім швидким моїм днем народження. Каже: "Ми всі, присутні тут міністри оборони, бажаємо всього найкращого. Але ти ж маєш розуміти, що ти всіх міністрів маєш запросити на вечерю". Я кажу: "Приймається". Тому я думаю, що наступну вечерю і мій день народження ми відгуляємо в Криму", - зазначив український міністр.

Він сподівається, що 18 червня 2024 року в Криму буде вечеря міністрів оборони країн - західних партнерів України.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував думку, що Росія контролює небо на тих дільницях фронту, де відбувається наступ ЗСУ.

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