Резніков розповів, що уряд ще однієї країни ЄС погодився тренувати українських військових

Проросійський президент Хорватії був проти підготовки ЗСУ в його державі.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що уряд Хорватії погодився тренувати українських військових на своїй території.

Про це він написав у Тwitter.

"Уряд Хорватії ухвалив рішення про навчання українських військових у Хорватії. Сучасна, добре навчена армія з могутніми партнерами точно переможе зграю російських вбивць, мародерів і ґвалтівників", - написав міністр оборони України.

The Government of Croatia has approved a decision to train #UAarmy in .

A modern, well-trained army with powerful partners will definitely defeat a pack of russian murderers, looters and rapists.

Thank you to @AndrejPlenkovic #DefMin Mario Banožić for your support! — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 24, 2022

Тренування ЗСУ за кордоном

Зараз українські військові проходять підготовку за кордоном. Наших захисників тренують у Польщі, Німеччині, Великій Британії та інших європейських державах.

Раніше президент Хорватії Зоран Міланович, який відомий своїми проросійськими поглядами, відмовився від розгортання пунктів підготовки ЗСУ в своїй країні. Міністр оборони Хорватії не згоден із позицією президента. Він зазначив, щоб розпочати місію в Хорватії, потрібно дві третини голосів парламенту, і ці голоси будуть.

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