Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Резніков розповів, що уряд ще однієї країни ЄС погодився тренувати українських військових

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
574
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Резніков розповів, що уряд ще однієї країни ЄС погодився тренувати українських військових

Фото: Прес-служба Генерального штабу ЗСУ

Проросійський президент Хорватії був проти підготовки ЗСУ в його державі.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що уряд Хорватії погодився тренувати українських військових на своїй території.

Про це він написав у Тwitter.

"Уряд Хорватії ухвалив рішення про навчання українських військових у Хорватії. Сучасна, добре навчена армія з могутніми партнерами точно переможе зграю російських вбивць, мародерів і ґвалтівників", - написав міністр оборони України.

Тренування ЗСУ за кордоном

Зараз українські військові проходять підготовку за кордоном. Наших захисників тренують у Польщі, Німеччині, Великій Британії та інших європейських державах.

Раніше президент Хорватії Зоран Міланович, який відомий своїми проросійськими поглядами, відмовився від розгортання пунктів підготовки ЗСУ в своїй країні. Міністр оборони Хорватії не згоден із позицією президента. Він зазначив, щоб розпочати місію в Хорватії, потрібно дві третини голосів парламенту, і ці голоси будуть. 

Читайте також: 

Зеленський за 24 листопада: блекаут і фронт

Зеленський за 24 листопада: блекаут і фронт

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
574
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація