Резніков розповів, скільки Україні необхідно літаків для вдалого контрнаступу

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що спершу Україна боротиметься за півсотні літаків.

Про це пише "Бабель".

"Я б сказав так: чим більше дадуть, ми все заберемо. Літаки ж не літають по одному, все залежить від завдання", – сказав Резніков.

Він наголосив, що насамперед слід говорити про реалістичний план.

"Звісно, ми спершу боротимемося за пів сотні, а потім – за сотню. Реалістично, якби ми мали сотню літаків з різними можливостями виконання завдань – це був би непоганий кейс. І він реалістичний, бо кожна країна може дати 10 – 15 штук, і це не зменшить їхню обороноздатність",

– додав Резніков.

За словами міністра, Франція має свої винищувачі Mirage – покоління, аналогічне нашим МіГам. А ще вони зробили новий сучасний Rafale.

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Голова МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що на початку широкомасштабної війни українське командування сформувало список з 7 видів зброї, що потрібна для звільнення України від окупантів.

Водночас очільник дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, якщо Китай надішле зброю Росії, для Європейського Союзу це означатиме перетин "червоної лінії".

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