Резніков розповів, як змінилася тактика окупантів після призначення Суровікіна

Також Резніков зауважив, що російська армія при Суровікіні стала більш дисциплінованою.

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, як змінилася тактика російської армії після призначення керівником окупаційного угрупуванням військ Сергія Суровікіна.

Про це він заявив в інтерв'ю Reuters.

Резніков звинуватив Суровікіна у реалізації "доктрини терористів" – інтенсивних бомбардуваннях мирного населення та критичної інфраструктури.

На запитання, чи змінилася тактика Москви за Суровікіна, Резніков сказав:

"Так, він змінив, тому що використовує тактику тероризму проти мирного населення та об’єктів інфраструктури, використовуючи крилаті ракети та безпілотники, спеціальні іранські дрони-камікадзе".

"В Україну не відправляють одну-дві ракети, як раніше, а використовують 40 за день, а потім чекають – і знову", – сказав очільник Міноборони.

Також міністр сказав, що російська армія після призначення у жовтні генерала Сергія Суровікіна стала більш дисциплінованою.

Що відомо про Сергія Суровікіна

Генерала Сергія Суровікіна Міністерство оборони РФ призначили "командувачем об'єднаного угруповання військ в Україні" 8 жовтня.

Суровікін відрізняється безкомпромісним та жорстоким підходом до ведення війни. І саме через це, за деякими повідомленнями, його в армії називають "генерал Армагеддон".

Член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський вважає, що Суровікін ракетними ударами по українських містах хоче продемонструвати свою ефективність на новій посаді.

18 жовтня Суровікін вперше з'явився на публіці і визнав, що ситуація під Херсоном є "непростою". і потребує "складних рішень". У своєму виступі він ледь впорався з суфлером.

9 листопада Суровікін запропонував міністру оборони країни-агресорки Сергію Шойгу відвести окупаційні війська з правобережжя Херсонщини і покинути Херсон. Шойгу погодився і наказав розпочати відведення військ за річку Дніпро.

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