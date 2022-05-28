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Резніков розповів, яке сучасне озброєння від партнерів уже нищить окупантів на фронті

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Резніков розповів, яке сучасне озброєння від партнерів уже нищить окупантів на фронті

Фото: Associated Press

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що на фронті вже успішно працюють три види 155-мм артилерії – гаубиця М777, гаубиця FH70, САУ CAESAR. Крім того, до України вже надійшла самохідна артилерійська установка М109.

Міністр також зазначив, що берегова оборона України не просто буде посилена ракетами Harpoon - їх застосовуватимуть підготовлені українські команди. Крім того, Україна отримала ще понад 100 американських БПЛА різних типів.

Про це Резніков повідомив у своєму Facebook.

За словами очільника Міноборони, Україна вже отримала більше озброєння, ніж можуть виробити протягом 6 місяців усі заводи дружніх нам країн. І ця кількість зростатиме.

"За останні півтора місяці, наприклад, ми отримали більше артилерійських снарядів зразка НАТО, ніж є у досяжності снарядів радянських зразків! Головне – ми вже отримали більше, ніж можуть виробити протягом 6 місяців усі заводи дружніх нам країн, де залишилися лінії з виробництва боєприпасів радянського типу. І отримаємо ще. Адже кількість артилерійського озброєння буде збільшуватися", — каже Резніков.

Міністр подякував усім міжнародним колегам України за співпрацю, однак наголосив, що "удар тримає не зброя – а люди".

"Ми бачили приклади, коли зброя і сучасна техніка не допомагала, якщо люди не хотіли битися за свою країну. Натомість українська армія продемонструвала масовий героїзм у поєднанні з високим професіоналізмом, а весь український народ – видатну стійкість", — написав Резніков.

Зазначимо, Білий дім схвалив постачання реактивних систем залпового вогню великої дальності Україні M31 GMLRS — озброєння включать до наступного пакета американської військової допомоги. Очікують, що РСЗВ допоможуть Збройним Силам України в боях на Донбасі.

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