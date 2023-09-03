Резніков розповів, яку кількість зброї видали у Києві на початку повномасштабного вторгнення

Резніков зазначає, що людям, які брали на себе відповідальність на початку вторгнення, зараз ставлять чимало претензій.

На початку повномасштабного вторгнення РФ у Києві за дві доби видали 21 тисячу автоматів Калашников. Йдеться про людей, які зголосилися йти в ТРО.

Про це сказав міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю "Укрінформу".

"А тепер просто вдумайтеся: якби ми йшли по папірцях, процедурах – це було б неможливим. Що ми маємо сьогодні, коли ворог далеко від Києва? Вже представники правоохоронних органів задають питання тим, хто видавав зброю: на якій підставі ви видали автомати? Навіщо ви це робили? Правоохоронні органи", - наголошує Резніков.

За його словами, люди, які приймали рішення і брали на себе відповідальність, тоді були героями, а зараз до них вже є питання.

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"А ті ж хлопці, яких зараз питають, вони під кулями, під обстрілами везли зброю й в інші міста, до Миколаїєа, наприклад. Спитайте Віталія Кіма. Він чітко скаже: "Якби мені з Києва не привезли автомати і я би їх не роздав цивільному населенню, яке зайшло в ТРО, то ми би не втримали Миколаїв. Якби ми не втримали Миколаїв – вони би пішли на Одесу, і Одеса, і Чорне море були би вже заблоковані. І була б інша картина", - наголошує він.

Зазначимо, міністр оборони Олексій Резніков назвав три речі, які будуть визначальним при ухваленні рішення щодо запрошення України до НАТО.

Також за його словами, від початку повномасштабного вторгнення західні партнери надали Україні близько 100 мільярдів доларів у вигляді військової допомоги: озброєння, техніки, боєприпасів.

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