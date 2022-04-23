Резніков розповів, завдяки чому "змінилась філософія" і Україна почала отримувати зброю

Партнери не вірили, що Україна може перемогти, а деякі навіть вважали, що Україна впаде за 72 години, про що мріяли в генеральному штабі Кремля.

Коли українці показали свою не просто хоробрість, а принципову позицію не здавати своєї землі, партнери зрозуміли, що вони будуть боротися до останнього.

Про це під час телемарафону "Єдині новини" сказав міністр оборони України Олексій Резніков.

"І головна річ, яку вони починають розуміти: посилення ними східного флангу Європи насправді має відбуватися з посиленням України. Бо саме ми стоїмо на тій стіні, яка боронить від орків весь цивілізований світ...Українська армія потужна й сильна, але вона буде ще сильніша, якщо буде воювати сучасною модерновою зброєю. Це і артилерія, і засоби далекого ураження, і танки, і бронетехніка, і літаки", - сказав він.

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За словами міністра оборони, завдяки спільній роботі на рівні президента, прем’єр-міністра, керівника Офісу президента, міністра закордонних справ та народних депутатів "змінилась філософія" і Україна почала отримувати зброю від Сполучених штатів, від інших партнерів, від Франції, зокрема артилерію.

"І це принципова річ, тому що тепер ми можемо наносити ураження не на 20 кілометрів, наприклад, а на 40",- резюмував він.

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр відповіла на запитання, чи та зброя, яку постачають або постачатимуть Україні є оборонною чи наступальною.

Міжнародна спільнота підтримує Україну, обговорюючи постачання зброї та нові санкції проти Росії

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