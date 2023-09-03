Резніков: Україна може почати застосовувати F-16 уже навесні

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна може почати застосовувати винищувачі F-16 уже навесні 2024 року.

Про це він сказав в інтерв’ю "Укрінформу".

"Я думаю, наступного року, навесні. Я маю на увазі – вже в застосуванні. Бо сьогодні дозвіл на навчання є, країни, які зголосилися навчати, є, і навіть вже є країни, які зголосилися передати нам F-16 після завершення навчання і підготовки інфраструктури", - розповів міністр.

Олексій Резніков також провів паралель щодо передавання Україні винищувачів з трилогією Толкіна "Володар перснів".

"І у свій час було питання, чому хобіти не могли сісти на орлів і легко доставити кільце на вогняну гору? Та не могли насправді. Тому що це мало бути: а) політична воля щодо надання орлів; б) отримання погодження від “урядів орлиних держав”; в) треба було забезпечити підготовку орловодів, підготувати летовище для них, фахівців, які будуть їх обслуговувати, годувати, дбати про їхні гнізда, г) і весь цей період чулися аргументи від тих держав, які мають орлів: "А навіщо вам орли, якщо ви і так непогано відбивається від Саурона", - резюмував міністр оборони.

Нагадаємо, Володимир Зеленський відповів, коли F-16 будуть в Україні та скільки винищувачів потрібно ЗСУ.

Читайте також: