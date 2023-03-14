Резніков вказав на цікаву деталь в діях окупантів напередодні контрнаступу ЗСУ: "Вони вже програли"

Резніков вважає, що окупанти переходять з наступу до оборони.
Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що росіяни зараз переходять до оборони, побоюючись контрнаступу ЗСУ.
Про це він заявив під час брифінгу в Одесі 14 березня.
Резніков зауважив, що росіяни почали споруджувати фортифікаційні укріплення навіть в тимчасово окупованому Криму.
"Росіяни вже сіли в оборону. Вони вже сидять в обороні. Якщо вони у своїй спеціальній операції вже перейшли у захист, то вони вже програли цю війну", - заявив очільник Міністерства оборони України.
Нагадаємо, Олексій Резніков вважає, що контрнаступ ЗСУ може початись без західних літаків, проте їхня наявність могла б посилити нашу систему ППО.
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