Резніков закликав не робити висновків про "повільний контрнаступ": "Ви все це побачите"

Звільнення групи сіл - не "головна подія" у запланованому Києвом контрнаступі.

Український міністр оборони Олексій Резніков закликав не робити поспішних висновків про "повільний контрнаступ" Збройних сил. Адже він не зводиться лише до деокупації низки населених пунктів.

Про це очільник Міноборони сказав в інтерв'ю Financial Times.

"Коли це станеться, ви все це побачите... Усі все побачать", - сказав Резніков.

Звільнення групи сіл, які перебували під російською окупацією, останніми тижнями не було "головною подією" у запланованому Києвом контрнаступі.

Він закликає не надавати великого значення повідомленням ЗМІ про повільне просування українських військових. За словами міністра, основні резерви військ України, зокрема більшість бригад, нещодавно навчених на заході та оснащених сучасними танками та бронетехнікою НАТО, ще не задіяні в операції.

Резніков наголосив, що заколот ватажка "Вагнера" Євгена Пригожина показав фундаментальну слабкість режиму диктатора РФ Володимира Путіна, але застеріг від того, щоб робити ставку на подальші "заколоти та заворушення" заради успіху на полі бою.

За словами міністра, українська армія продовжує завдавати тяжких втрат російським військам, використовуючи руйнування як інструмент, а "звільнення українських земель як мету".

Нагадаємо, представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі пояснив причини "повільного" контрнаступу України. Він наголосив, що проводить наступальні операції, щоб повернути частину цієї території, вона стикається з обороною Росії, і росіяни інвестували в ті оборонні можливості.

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