Резніков запропонував своїй колезі з Нідерландів трофейний російський “Бук”

Під час візиту до Києва міністра оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен очільник Міноборони України зробив несподівану пропозицію.

Міністр оборони України Олексій Резніков запропонував міністру оборони Нідерландів виставити в Гаазі трофейний ракетний комплекс "Бук" - такий же, яким у 2014 році російськими терористами було збито над Донбасом авіалайнер "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17.

Про це йдеться у повідомленні на Twitter українського міністра.

Резніков повідомив про прибуття до столиці міністра оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен.

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"Радий вітати делегацію Кайси Оллонгрен та Нідерландів у Києві. Наші друзі своїми очима бачили російський металолом на Хрещатику. Я запропонував гостям виставити трофейний ЗРК "Бук" Росії в Гаазі. Всі повинні пам'ятати винних у MH17", - написав Резніков.

I'm glad to welcome @KajsaOllongren and delegation in Kyiv. Our friends saw with their own eyes the russian scrap metal on Khreschatyk.

I offered the guests to exhibit the trophy Buk missile system in The Hague. Everyone should remember those responsible for the MH17! pic.twitter.com/ChG0PeFZBF — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 22, 2022

Як відомо, катастрофа рейсу MH17 сталася 17 липня 2014 року у розпал боїв на Донбасі. Авіалайнер, що летів з Амстердама в Куала-Лумпур, було збито, загинуло 298 людей — усіх, хто був на борту. За версією слідства, літак збили проросійські бойовики.

Нагадаємо, у червні 2022 року у Нідерландах відбулося останнє судове засідання щодо загибелі пасажирів рейсу MH17. Остаточне рішення суд планує ухвалити наприкінці наступного року.

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