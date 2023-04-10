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Резніков запросив іноземних пілотів F-16 в Україну воювати з Росією

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Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Резніков запросив іноземних пілотів F-16 в Україну воювати з Росією

Фото: mediacenter.org.ua

Міністр оборони наголосив, що іноземний легіон готовий відкрити двері.

Міністр оборони України Олексій Резніков запросив доєднатись до українського війська іноземних пілотів винищувачів F-16, які Україна прагне отримати від союзників. 

Про це Резніков сказав на спільному брифінгу з данським колегою у понеділок в Одесі, повідомляє "Медіацентр Україна".

Міністр обороним запропонував іноземним спеціалістам, які мають бажання, відповідні дозволи та вміють обслуговувати САУ та танки, які передають союзники, приїхати працювати до України.

"Це стосується і пілотів. Якщо знайдуться пілоти, які знають, як керувати F-16 і готові взяти участь (у війні - ред.), іноземний легіон готовий відкрити двері", – додав Резніков.

Нагадаємо, раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що для вдалого контрнаступу ЗСУ необхідно завоювати перевагу в повітрі, тож Україні дуже потрібні багатоцільові літаки покоління 4+. Такими є винищувачі F-16.

Ігнат також інформував, що Україна наразі має п'ять бригад винищувачів СУ-27 та МІГ-29, однак потребує багатоцільових F-16, адже навіть отримані від союзників радянські літаки є застарілими.

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Дата публікації
Перегляди
650
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