Резніков заявив, що навесні слід готуватися до нового наступу росіян

За його словами, Москва може спробувати зібрати "сили".

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що навесні росіяни можуть наступати із районів, які вони вже окупували на півдні та сході України.

Таку думку він висловив в інтерв'ю ВВС.

"Весна - найкращий період для відновлення наступу для всіх сторін... Ми розуміємо, що вони будуть готові розпочати і, звичайно, ми маємо бути готові розпочати", - сказав міністр.

За його словами, агресорка РФ може спробувати зібрати "сили, боєприпаси та зброю" для нового наступу. Втім, Резніков певен, що навряд чи окупанти знову спробують вторгнутися з Білорусі. Адже рух із півночі займе багато часу, а росіяни не мають на це ресурсів.

"Це занепокоєння щодо наступного рівня ескалації для мене є певним протоколом", - сказав пан Резніков.

Тим часом Україні потрібен час для перегрупування та переозброєння, поки ЗСУ чекають на постачання західної зброї.

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