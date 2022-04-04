Резніков заявив, що розвідка встановлює особи "скажених катів" РФ, які знущалися з людей на Київщині

Резніков заявив, що розвідка встановлює особи "скажених катів" РФ, які знущалися з людей на Київщині

На кожного ката чекає розплата, заявив голова Міноборони.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що українська розвідка послідовно встановлює особи всіх загарбників та вбивць, які закатували і жорстоко вбили людей у населених пунктах Київщини, аби покарати по заслузі армійців диктатора Путіна за варварські звірства.

Про це він написав у Facebook.

Резніков зауважив, що серця українців сповнені болю за сотнями мирних громадян, які були по-звірячому закатовані російськими солдатами. Тільки у Бучі, за його словами, кількість загиблих вже більша, аніж у Вуковарі.

"Постріли в потилицю жінкам і чоловікам зі зв’язаними руками – це абсолютна нелюдськість. Ці вбивства не сприймаються як частина війни. Навіть складно їх кваліфікувати як тероризм чи злочин. Це – сутність, природа тих скажених катів, які увірвалися на нашу землю. Востаннє таке робили есесівці. Це зло просто не може залишитись безкарним. Наша розвідка послідовно встановлює особи загарбників та вбивць. Усіх! Кожен у свій час отримає те, що "заслужив". Ми схиляємо голови перед нашими воїнами, які поклали життя, щоб захистити столицю від цієї пошесті", - написав голова Міноборони.

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