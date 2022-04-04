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Резніков заявив, що розвідка встановлює особи "скажених катів" РФ, які знущалися з людей на Київщині

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Резніков заявив, що розвідка встановлює особи "скажених катів" РФ, які знущалися з людей на Київщині

Getty Images

На кожного ката чекає розплата, заявив голова Міноборони.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що українська розвідка послідовно встановлює особи всіх загарбників та вбивць, які закатували і жорстоко вбили людей у населених пунктах Київщини, аби покарати по заслузі армійців диктатора Путіна за варварські звірства.

Про це він написав у Facebook.

Резніков зауважив, що серця українців сповнені болю за сотнями мирних громадян, які були по-звірячому закатовані російськими солдатами. Тільки у Бучі, за його словами, кількість загиблих вже більша, аніж у Вуковарі.

"Постріли в потилицю жінкам і чоловікам зі зв’язаними руками – це абсолютна нелюдськість. Ці вбивства не сприймаються як частина війни. Навіть складно їх кваліфікувати як тероризм чи злочин. Це – сутність, природа тих скажених катів, які увірвалися на нашу землю. Востаннє таке робили есесівці. Це зло просто не може залишитись безкарним. Наша розвідка послідовно встановлює особи загарбників та вбивць. Усіх! Кожен у свій час отримає те, що "заслужив". Ми схиляємо голови перед нашими воїнами, які поклали життя, щоб захистити столицю від цієї пошесті", - написав голова Міноборони.

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