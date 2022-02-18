Резніков зробив заяву про “наступ” на Донбасі та залякування мешканців ОРДЛО

Резніков зробив заяву про “наступ” на Донбасі та залякування мешканців ОРДЛО

Міністр оборони закликав не вірити російським “фейкам”

У п’ятницю, 18 лютого, міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про розповсюдження дезінформації представниками окупаційної влади на території ОРДЛО, якою проросійські бойовики намагаються залякати місцевих мешканців.

Відповідну заяву опубліковано на офіційному сайті Міноборони.

"Здійснюючи обстріли українських навчальних закладів та житла мирних мешканців, російські найманці одночасно розповсюджують відомості про начебто підготовку наступу Збройних Сил України на тимчасово окуповані території. Це дезінформація", - повідомив Олексій Резніков.

Міністр оборони запевнив, що українська армія не планує жодних наступальних дій і не застосовує зброю, якщо це може створити загрози для мирних громадян.

“Усі заходи в зоні проведення Операції об’єднаних сил мають виключно оборонний характер. Україна чітко дотримується своїх зобов’язань і виступає за політико-дипломатичний сценарій розв’язання конфлікту”, - запевнив він.

Очільник оборонного відомства нагадав, як учора російська пропаганда поширювала відверту неправду про обстріли Станиці Луганської, яку довелося спростовувати, а також про сьогоднішній фейк про “диверсійні групи”, які начебто збиралися влаштувати хімічну атаку в Горлівці, а самі ж обстріляли гуманітарну місію ООН на КПВВ в Щасті.

“Це те, про що неодноразово попереджали ми і наші партнери – російська сторона готує різні інсценування, щоб виправдати свої злочини. Це прояв інформаційної війни”, - зазначив міністр, закликавши мешканців ОРДЛО не вірити фейкам та не боятися.

Нагадаємо, у п’ятницю, 18 лютого, проросійські бойовики обстріляли населені пункти у Донецькій області. Найбільше постраждали селища Волноваського району та поблизу Авдіївки. Зруйновано будинки, поранено одного військовослужбовця.

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