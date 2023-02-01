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Резніков зустрівся з міністром оборони Франції та обговорив потреби ЗСУ

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Резніков зустрівся з міністром оборони Франції та обговорив потреби ЗСУ

Фото: Getty Images

Олексій Резніков у Парижі обговорив потреби українських військових.

Міністр оборони України Олексій Резніков та міністр оборони Франції Себастьян Лекорню зустрілися у Парижі та обговорили потреби Збройних сил України.   

Про Олексій Резніков повідомив у Twitter.

"Мені було приємно зустріти свого французького колегу Себастьяна Лекорню в Парижі. Обговорили потреби ЗСУ.  Вдячні президенту Франції, уряду та нації за надання AMX-10, більше CAESAR, боєприпасів для Crotales, за навчання наших солдатів і за постачання палива та обладнання",- йдеться у дописі.

Нагадаємо, міністр оборони Франції Себастьян Лекорню повідомив, що його держава передасть Україні ще 12 гаубиць Caesar. Окрім того, французькі військові проведуть навчання для 2000 українських солдатів.

За інформацією ЗМІ, Резніков поїхав до Франції домовлятися із президентом Еммануелем Макроном про F-16 для України.

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Дата публікації
Перегляди
325
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