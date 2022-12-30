Резніков звернувся до росіян через можливу нову хвилю мобілізації

Голова Міноборони попередив, що у росіян є приблизно тиждень

Керівництво РФ у перших числах 2023 року планує почати нову хвилю масової мобілізації і запровадити воєнний стан у країні, щоб закрити кордони для чоловіків.

Про це заявив у відеозверненні повідомив голова Міністерства оборони України Олексій Резніков.

"Хочу звернутися до російських військовозобов'язаних. Насамперед це стосується жителів великих міст. Я точно знаю, що у вас залишився приблизно один тиждень, щоб зробити хоч якийсь вибір. На початку січня російська влада закриє кордони для чоловіків, потім оголосять воєнний стан", - зазначив Резніков.

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Він заявив, що після запровадження воєнного стану у Кремлі планують почати нову масову хвилю мобілізації. У Білорусі режим самопроголошеного Лукашенка також закриє кордони для чоловіків призивного віку.

"Я не закликаю вас вірити мені на слово, я хочу, щоб ви поставили собі всього одне питання і чесно на нього відповіли: коли ви поїдете на війну, де можете загинути або стати калікою на все життя, за що конкретно ви воюватимете? Особисто ви", - додав міністр оборони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов розповів, що попри заяви міністра оборони Росії Сергій Шойгу, РФ готує нову хвилю мобілізації. Її можуть розпочати вже 5 січня.

Крім того, ми раніше інформували, що Олексій Резніков заявляв, що завдані російській армії втрати під час агресії в Україні дозволять їй відновитися не раніше, ніж через 5 років.

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